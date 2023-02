Gael García Bernal actuará junto Nicole Kidman en la película ‘Holland, Michigan’

El actor mexicano Gael García Bernal participará junto a la actriz estadounidense Nicole Kidman en la película ‘Holland, Michigan’, informó The Hollywood Reporter.

La cineasta norteamericana Mimi Cave (‘Fresh, I’m Happy, I Promise’) se encargará de dirigir el filme que, según describieron medios, será un thriller al estilo de Hitchcock que involucra secretos que acechan debajo de una ciudad del Medio Oeste.

Nicole Kidman producirá el proyecto junto con Per Saari a través de su firma Blossom Films, que tiene una larga relación con Amazon, y recientemente se unió para ‘Things I Know to Be True’, una adaptación de la obra premiada de Andrew Bovell, y la próxima serie dramática ‘Expats’.

La actriz protagonizó ‘Being the Ricardos’ de Amazon como Lucille Ball, un papel que le valió una nominación al Oscar a la Mejor Actriz, un Golden Globe a la Mejor Actriz – Drama y una nominación al SAG.

Gael García Bernal volverá a formar equipo con Amazon después de su papel en ‘Cassandro’, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance con críticas positivas.

Otro proyecto en puerta para el actor mexicano es la serie de Hulu ‘La Máquina’, en la que compartirá créditos con Eiza González y Diego Luna.

Por el momento, no se ha revelado más información sobre el filme ‘Holland, Michigan’, cuyo guion es de Andrew Sodroski (‘Manhunt: Unabomber, American Blood’).

