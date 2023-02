Estafas románticas aumentan en San Valentín, advierte la AAARP

Este 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín y con ese motivo muchos delincuentes aprovechan la fecha para defraudar a personas que quieren establecer una relación sentimental.

Es por esa razón, que la AARP Pensilvania, la organización sin ánimo de lucro independiente que atiende las necesidades e intereses de las personas mayores de 50 años, advierte a todas las personas a que estén en alerta máxima por estafas románticas.

Las estafas a menudo ocurren a través de sitios web de citas en línea, redes sociales o por teléfono, donde los delincuentes se hacen pasar por posibles parejas románticas para ganarse la confianza de víctimas desprevenidas.

“Los estafadores se aprovechan de las personas que buscan amor y compañía”, dijo David Kalinoski, quien dirige el Grupo de Trabajo de Asuntos del Consumidor de Pensilvania de AARP.

“Usan apelaciones emocionales para que las víctimas envíen dinero, información personal o incluso regalos”, agregó Kalinoski.

Más vale estar atentos

Con el auge y la generalización de las citas en línea, las estafas románticas han ido en aumento. Los estafadores suelen crear perfiles en línea utilizando fotos robadas e información falsa para atraer a las víctimas a una relación romántica fraudulenta. Luego comienzan a pedir dinero, a menudo alegando que lo necesitan para una emergencia médica o gastos de viaje.

“Es importante que los residentes de Pensilvania estén atentos y no se apresuren a tener una relación antes de conocer a la persona con la que están hablando”, dijo Kalinoski. “No envíe dinero o información personal a alguien que no haya conocido en persona. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea“.

Recomendaciones de AARP:

– Tenga cuidado con cualquiera que rápidamente le declare su amor o le pida que lleve su relación a un nivel personal.

– Tome precauciones con cualquier persona que le pida dinero, tarjetas de regalo o información personal.

– Sospeche de cualquiera que parezca demasiado bueno para ser verdad.

– Realice una búsqueda inversa de imágenes en las imágenes que reciba para ver si se las robaron a otra persona.

– Nunca envíe dinero a alguien que no haya conocido en persona.

Para obtener ayuda de AARP, llame al 1-877-908-3360 o visite AARP Fraud Watch Network.

