Advierten a latinos en EE.UU. para no ser víctimas de estafas en esta temporada navideña

Truecaller, la plataforma para identificar y bloquear llamadas y mensajes de texto no deseados, está haciendo un llamado a los latinos en los EE.UU. para atentos en esta temporada navideña y evitar ser víctimas de estafas.

Según una investigación conducida por la Asociación Americana de Retirados (AARP, por sus siglas en inglés), 3 de cada 4 latinos en los Estados Unidos han sido víctimas de estafas durante la época navideña y la mayoría no saben cómo reconocer algunas de las señales de una estafa.

Algunas de las estafas más comunes incluyen:

Estafas pidiendo dinero

Los delincuentes se aprovechan de las personas al presentar casos de personas necesitadas y/o pedir donaciones para organizaciones que no existen, por lo que se recomienda a los latinos interesados en hacer donaciones durante la temporada navideña que busquen información sobre la organización benéfica antes de hacer cualquier contribución financiera.

Entrega de paquetes falsos

Muchas de estas estafas comienzan con un mensaje de texto que proporciona un enlace para que los clientes puedan verificar el “estado de la entrega de un paquete”. Se recomienda nunca acceder a estos y en su lugar llamar a los comercios para realizar compras directamente y confirmar los detalles del envío.

Estafas de inmigración

Consiste en que un supuesto oficial de inmigración llama a los latinos y afirma que han violado la ley o tienen información incorrecta en el archivo. Como resultado, solicitan el pago para cubrir cuotas o multas. Además, aprovechan la oportunidad para recopilar datos personales e información para futuras llamadas de estafa. La recomendación es verificar directamente con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y llamando a una agencia gubernamental oficial. No use el número en el identificador de llamadas para devolver la llamada.

“Los teléfonos móviles nuevos son una compra común durante la temporada navideña y, sin embargo, muchos latinos no saben cómo protegerse de las estafas comunes a través de sus dispositivos“, dice Clayton LiaBraaten, asesor principal de Truecaller. “Los consumidores hispanos realizan inversiones significativas en nuevos dispositivos y necesitan estar capacitados para protegerse a sí mismos y a sus familias de ser víctimas de estafas telefónicas y de mensajes de texto que son más frecuentes durante esta temporada”.

Consejos sobre cómo los consumidores latinos pueden protegerse:

– Piénsalo dos veces antes de contestar cualquier llamada de un código de área desconocido. Si es importante, dejarán un mensaje de voz.

– Si recibes un texto cuestionable del servicio al cliente o un rastreador de envío de paquetes, no hagas clic en estos enlaces. Toma una foto de pantalla y envía una copia del mensaje al (7726).

– Si crees que has sido víctima de una estafa, comienza por comunicarte con la Oficina de Protección al Consumidor de tu estado. No borres tu registro de llamadas ya que puedes necesitarlo como prueba.

– Regístrate en la lista “no llamar” de la FTC y reporta llamadas no deseadas aquí.

– Para tus dispositivos móviles descarga una aplicación gratuita de identificación de llamadas y bloqueo de spam como Truecaller desde la tienda de aplicaciones iOS o en la tienda Google Play. Al identificar las llamadas y los mensajes de texto con nombres, empresas o indicadores de spam, puedes estar tranquilo y tener el control de tu teléfono. La base de datos se actualiza continuamente y funciona contra vishing (phishing de voz) y smishing (phishing de SMS).

También te puede interesar:

– Hispanos pierden confianza en la economía de Estados Unidos, según encuesta de FAU

– Los latinos ahora son vistos como “impulsores económicos” en Estados Unidos

– Población latina en Estados Unidos creció en una década en 11.6 millones de personas