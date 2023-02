Gabriel Paulista pide disculpas a Vinícius tras fuerte entrada que se hizo viral, por la que recibió dos partidos de sanción

El hispano-brasileño Gabriel Paulista ha hecho públicas sus disculpas al brasileño Vinícius Júnior por su fuerte entrada en una acción en la que no tenía oportunidad de llegar al balón y terminó por derribar peligrosamente al jugador merengue.

Fue en el 71′ cuando Vini iba a profundizar por la banda izquierda con el Real Madrid arriba 2-1 y Paulista sabía que se iba a ver superado en velocidad. Por ello, decibió ir por el atacante.

Luego de la acción, Vinícius se fue a encarar a Paulista y se armó una leve trifunca, pero todo se redujo a una tarjeta roja para el jugador blanquinegro.

Una vez culminado el partido las críticas por parte de internautas y periodistas se hicieron sentir, pues la mayoría condenó la actitud de Paulista, quien vista la presión se ha disculpado públicamente.

“Acepto la crítica y la tarjeta roja, no estoy orgulloso. Soy un jugador contundente, pero noble. Respeto a Vinicius y no fue nunca mi intención hacerle daño. Estamos sufriendo mucho en este gran club, viviendo una situación muy difícil y los sentimientos están a flor de piel. A veces resulta difícil controlar los nervios. No los controlé y pido disculpas de corazón. Lo siento afición. Vamos a seguir peleando hasta el final por revertir esta situación. Que nadie dude de nosotros”, fueron las palabras del jugador.

Gabriel Paulista recibió sanción de dos partidos

El Comité de Competición de la Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció una suspensión de dos partidos a Gabriel Paulista por considerar su entrada como una agresión. Por tanto, se perderá los choques contra el Girona y el Athletic de Bilbao.

