Niño de 6 años ordena $1,000 en comida en Grubhub con el teléfono de su papá

Dejar a los hijos jugar con el teléfono puede terminar en compras inesperadas y muy costosas, como la que hizo Mason, un niño de Michigan que ordenó $1,000 en comida en Grubhub.

Keith Stonehous, padre del menor de seis años, señaló que prestó el teléfono a su hijo de seis años antes de acostarlo para que jugara. Luego, varios paquetes de comida comenzaron a llegar a la puerta de su casa alrededor de las 9 p.m.

“El timbre volvió a sonar y siguió sucediendo. Auto tras auto. Los autos entraban en el camino de entrada mientras otros salían”, dijo Stonehous a MLive.

“Estaba acostando a Mason y vi un automóvil detenerse y el timbre sonó y el conductor dejó una gran bolsa de cosas”, contó el padre de Mason. En un principio pensó que se trataría de productos para su esposa, quien es propietaria de una panadería. Pero cuando vio que la bolsa era de un restaurante se quedó desconcertado.

Fue después de varias entregas de alimentos de distintos restaurantes que el padre de Mason se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Encontró en su celular mensajes que indicaban que su comida se estaba preparando y que los pedidos estaban siendo entregados. También pudo ver que los cargos estaban reduciendo su cuenta bancaria.

El padre de Mason recibió una alerta de fraude del Chase Bank al rechazar un pedido de casi $450 para una pizzería. Los demás pedidos se procesaron y no pudo cancelar los pedidos.

El pequeño Mason ordenó de varios restaurantes como Happy’s Pizza, Leo’s Coney Island y un restaurante de shawarma. El niño se encargó de solicitar un gran buffet que incluía camarones, sándwiches de shawarma, botes de helado y más.

Cuando Keith le explicaba a Mason que sus acciones no eran buenas, el menor levantó la mano e impidió que su padre hablara y le preguntó: “Papá, ¿ya llegaron las pizzas de pepperoni?”. “Tuve que salir de la habitación. No sabía si enojarme o reírme. No sabía qué hacer”, dijo Keith.

Los padres no actuaron con ira para reprender al pequeño Mason, decidieron sacar una moneda de la alcancía de su hijo por cada artículo que compró (una moneda para las papas fritas, una moneda para los camarones, etc.).

Finalmente, la familia del pequeño comprador de comida obsequió buena parte de la comida ordenada a los vecinos y almacenaron el resto como sobras.

