Laura Bozzo: “Su algún día voy a tener una relación sana va a ser con un perro”

La presentadora Laura Bozzo acaba de estrenar un nuevo podcast “Que Pase el Desgraciado” (Pitaya) y confiesa que no ha podido llegar a disfrutar de una relación sana, al punto que ahora ya ha perdido la esperanza y ni siquiera le interesa tenerla.

¿Cuáles serían los síntomas de una relación tóxica?

Cuando hay demasiada dependencia entre el uno y el otro, entonces no puedes ni respirar si no sabes dónde está tu pareja, tienes miedo. Cuando no hay respeto, para mí el respeto es la base de una relación, cuando empiezan los insultos verbales, entonces todo ese tipo de síntomas, las jóvenes tienen que salir disparadas.

¿Por qué aguantas eso?

Una persona aguanta una relación así porque de alguna manera tiene un pasado que conecta con ese tipo de relaciones. Ha vivido maltrato en su casa, ha visto relaciones tóxicas de sus padres, entonces conecta.

Y tú, que has trabajado todo ese tema, ¿has conseguido una relación sana?

Bueno, ahora tengo una relación sana pero con mi trabajo, no quiero hombres en mi vida. Creo que si algún día tengo una relación sana va a ser con un perro. ¡No, no, no! Yo estoy feliz sola, trabajo lo que quiero…

“Cuando es una mujer que tiene demasiado proyectos, éxito o lo que sea, los hombres siempre es como que se sienten mal, y si busco un hombre exitoso y todo lo demás como yo, él también tiene su vida, entonces yo tendría que acoplarme; o sea, mejor me quedo yo sola”.

Y en el podcast que acabas de lanzar, ¿qué va a compartir?

Van a encontrar muchas veces parte de sus vidas, donde les vamos a dar consejos, qué hacer frente a diferentes temas, como empoderar a la mujer, como una mujer debe cortar todo tipo de violencia. Van a encontrar muchas cosas nuevas y todos los temas de actualidad.

