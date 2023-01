Audiencia de ‘La Casa de los Famosos 3’ critica a Laura Bozzo como panelista y le dicen: “No la soporto”

‘La Casa de los Famosos‘ comenzó el pasado martes 17 de enero su tercera temporada completamente renovada, y es que ahora cuentan con 19 participantes, dos de ellos terminaron siendo fanáticos que enviaron su casting y luego fueron escogidos por la audiencia que estuvo disfrutando de un programa especial.

A su vez, regresó la gala especial de cada domingo y que además está conducida por Héctor Sandarti y Jimena Gállego, aunque los panelistas en esta oportunidad cambiaron, y es que ahora se encuentra Laura Bozzo, Yordi Rosado y Manelyk González, quienes se encargan de hablar sobre la participación de aquellos que se encuentran en la casa.

Sin embargo, la audiencia se vio en la obligación de manifestar su opinión sobre la peruana, y es que a muchos no les agradó su presencia, debido a que la tildaron con varios calificativos negativos. Además, varios internautas dijeron que ella no estaba especializada en esos temas.

Los comentarios en la publicación de Instagram no se hicieron esperar, debido a que varios expresaron lo que pensaban sobre la participación de Bozzo cada domingo, al tiempo que algunos dijeron que no seguirían viendo esa edición para no escucharla gritar y criticar al resto con algo que en diversas ocasiones también llegó a realizar.

“Pusieron a opinar a la peor de las habitantes de la casa de los famosos, la más vulgar, gritona y que no respetó al público. Total dañaron el programa ya no lo veré porque no la soporto”, “Amé a Mane pero Laura no”, “Ay Dios, pero quién tuvo la idea de poner esta señora allí? Criticando a Osmel Sousa donde ella le hacían todo, ya ni quiero ver estas galas con estos personajes”, “Yordi y Manelyk se llevan bien en el panel pero aunque ame a Laura a veces desatina con sus opiniones”, “Laura no es experta en realitys lo siento Telemundo ella no era”, “Saquen a la viejita, cae muy mal”, “Está muy aburrido los panelistas”, “Lo peor que pudieron hacer meter a esta señora entre los jurados”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

