Lele Pons anuncia la fecha de su boda y en bikini muestra las tarjetas de invitación

La modelo Lele Pons este fin de semana compartió algunos avances de su boda con el cantante Guaynaa, hecho que le permitió interactuar con sus casi 51 millones de seguidores con los que cuenta en la aplicación de la camarita. Además, mostró las tarjetas de invitación que serán entregadas próximamente.

La youtuber venezolana vivió uno de los momentos más especiales el pasado mes de julio luego que el cantante Guaynaa frente a miles de personas que asistieron al Tomorrowland presenciaron cuando él le pidió matrimonio, y su respuesta fue afirmativa, al tiempo que no dejaba de mostrar su asombro ante la circunstancia.

“QUEDA UN MES (ADIVINA QUIÉN VIENE)“, fue el mensaje que acompañó la publicación realizada por la celebridad de internet en una de sus redes sociales.

A su vez, los comentarios no se hicieron esperar, debido a que en menos de cinco horas superó los cinco mil porque buscó la manera de poder interactuar con sus seguidores, al tiempo que respondía a quienes nombraban a personas que realmente asistirán al festejo, algunos son: Sebastián Yatra, Mau y Ricky, Paris Hilton, Chayanne, Kimberly Loiza y otras personalidades del mundo del entretenimiento.

“¿Alguien más contando cuántos invitados hay en esas mesas?”, “Me muero amiga”, “Oh Dios mío, estoy tan emocionada”, “Es que no puedo de la emoción”, “Ay muero”, “Dios mío todavía no lo puedo creer”, “A mí no me ha llegado la invitación”, “Estoy muriendo de emoción“, “Felicidades hermosa! Te mereces esto y mucho más. Después vamos a estar esperando su mini beibi”, “Yo también quiero estar en la boda”, “Gracias a Dios que existe el maquillaje”, “Qué hermoso, estoy que me muero de la emoción”, “Felicidades, Dios los bendiga”, “Qué bonita”, “La parejita, que sean felices por siempre”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

Hace algunos meses dio a conocer el nombre de las damas de honor de su matrimonio, y es que todas forman parte del mundo del entretenimiento, ellas son: Paris Hilton, Anitta, Kimberly Loaiza, Hanna Stocking, Nicole García Isadora Figueroa e Isabel Grutman.

