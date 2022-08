Lele Pons y Guaynaa se comprometieron y anunciaron el nombre de la famosa que será la dama de honor

La celebridad de internet Lele Pons y su novio Guaynaa se comprometieron la noche del pasado domingo mientras estaban en el escenario del Tomorrowland donde más de 15 mil personas quedaron de testigos de este tierno momento y nuevo capítulo que comenzará a vivir la pareja.

El cantante aprovechó la ocasión para pedirle a la modelo que se casara con él y de una forma bastante emotiva ella le respondió que sí aceptaba, momento que se registró cuando el DJ Steve Aoki estaba en el escenario del festival que desarrollaban.

El intérprete de ‘Se te nota’ se arrodilló frente a miles de personas que estaban disfrutando del concierto en Bélgica, luego sacó el anillo de compromiso que ya tenía preparado para esta ocasión y ella le respondió: “Claro que sí” en medio del llanto.

El diario Excélsior explicó que esta sería la primera vez que un cantante le pedía a su novia que se convirtiera en su esposa en medio de uno de los espectáculos de música electrónica más reconocidos en el mundo.

Este gran momento que le tocó vivir a la pareja no les tocó solos porque otros famosos también formaron parte de esta ocasión tan especial, se trata de Kimberly Loaiza, Juan de Dios Pantoja y Paris Hilton, quien anunció que será su dama de honor.

Sin embargo, todavía no se conoce cuándo realizarán la ceremonia. View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton)

¿Cómo inició el amor entre Guaynaa y Lele Pons?

La pareja comenzó a escribir su historia de amor luego de una sesión de fotos en la que coincidieron. Según People en Español, luego salieron a bailar salsa en compañía de otros conocidos que tenían en común.

“Lele y yo nos conocemos hace tiempo, un video que estaba filmando con un amigo mío. La conocí y la pasamos muy chévere, desde ahí continuamos con la comunicación”, reveló el puertorriqueño a la mencionada revista en el año 2021. View this post on Instagram A post shared by Lele Pons (@lelepons)

“Una de las cosas por las cuales admiro a Lele es lo duro que trabaja. Estuvo ahí empujando y empujando hasta que se dio”, añadió.

Jean Carlos Santiago y Eleonora Pons, nombres reales de los artistas, ya tienen más de dos años de novios y dentro de poco comenzarán los preparativos para convertirse en esposos.

