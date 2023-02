Bad Bunny y Taylor Swift posaron juntos y los fanáticos piden que se conviertan en novios

El pasado fin de semana se llevó a cabo una nueva edición de los premios Grammy en Los Ángeles, momento donde infinidades de personas que integran el mundo del entretenimiento asistieron a la ceremonia para conocer el nombre de los galardonados de la noche. Además, uno de los más esperados fue el intérprete del género urbano Bad Bunny luego de haberse visto sumergido en un escándalo cuando inició el año.

Además, en las redes sociales se viralizó una foto del ‘Conejo Malo’ mientras sale de una manera bastante cariñoso abrazando a su colega, Taylor Swift. Sin duda, la imagen le ha dado la vuelta al mundo al ver a dos grandes estrellas de la industria musical posando juntos, al tiempo que algunos mencionaron que les gustaría poder verlos como novios.

Más temprano, la intérprete de ‘Bad Blood’ se volvió viral luego de haberse visto bastante emocionada al tiempo que bailaba una de las canciones de Bad Bunny, y es que se trató de ‘Después de la playa’, pues tiene un ritmo bastante pegajoso al tratarse de merengue. Por ello, la artista tomó la determinación de levantarse de su puesto y tomar por la mano a una de las chicas para continuar demostrando el ritmo que lleva en la sangre.

“Hoy los latinos amamos más a Taylor”, “No comparen por favor, Taylor es otro nivel”, “Sobre todo las composiciones musicales, debe aprender de ella”, “Cuando ven esta foto no les pasa como a mí? Me encantaría verlos como novios”, “Vivan su vida y dejen el racismo”, “Que le quite el celular y lo tire”, “Y pensar que hace 10 años él estaba empacando alimentos en un supermercado”, “Ella puede aportar mucho”, “A esa no le tiró el celular porque ahí sí tenía ganas de posar para una foto”, “Espero el celular esté a salvo”, “Cantar no es para todo el mundo”, “Benito es bien bonito”, “Dios mío, pero, qué desastre es todo esto?”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

