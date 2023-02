McDonald’s accidentalmente ofreció gratis botellas de leche con chocolate en Uber Eats

Una falla por parte de McDonald’s al listar su leche sabor chocolate en Uber Eats, hizo que la empresa de los arcos dorados diera gratis este producto a un cliente que pidió 13. El video fue subido por el usuario de TikTok Mesean (@meseans) quien mostró una bolsa de plástico llena de pequeñas botellas de leche con chocolate de McDonald’s.

El video lleva más de 782,000 visitas, donde muchos espectadores afirmaron que el producto les trajo recuerdos de la infancia.

“Son tan buenos, me acabas de hacer recordar esto, no he probado uno desde que era un niño”, dijo un comentarista.

Otros dijeron que probablemente McDonald’s dio la leche con chocolate gratis porque probablemente estaba a punto de caducar, y preferían regalarla que perder el producto.

“Hacen eso porque no se venden lo suficientemente rápido y por lo general caducarán”, sugirió un usuario.

“Mejor revisa la fecha de expiración… la de mi hija siempre está caducada en su cajita feliz”, recomendó otro más.

Otros compartieron sus experiencias al aprovechar la comida ‘gratis’ cuando las aplicaciones de entrega fallan.

“Una vez, Buffalo Wild Wings falló y obtuve 200 alitas por ¢99 centavos para una fiesta, jajaja”, compartió una persona.

“Recuerdo esa, vez como a las 3:00 a. m., entré en DoorDash y fui a IHop y tuve un desayuno gratis, con panqueques y todo”, comentó uno más.

Uber Eats ofrece diferentes descuentos y promociones en su aplicación, algunos de los cuales son del tipo “gasta $20 dólares y ahorra $5” u “obtén un producto de comida gratis cuando gastes $20 dólares”, y otras más.

Sin embargo, en el caso de la leche sabor chocolate, no está claro si hubo una falla que resultó en comida gratis o si McDonald’s estaba tratando de deshacerse del producto en una especia de promoción.

También te puede interesar:

– VIDEO: empleado de Burger King muestra cómo cocinan realmente la carne de hamburguesas

– Restaurante les cobra a clientes $25 dólares por cortar un pastel de cumpleaños que ellos mismos llevaron

– Cuánto dinero necesitas para poner una franquicia de Dunkin’ Donuts