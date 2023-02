Rodrigo De Paul cuenta como su novia Tini fue fundamental para él en la Copa del Mundo

El campeón del mundo Rodrigo De Paul pasó por una situación delicada durante el Mundial, en la cual estuvo al borde de lesionarse y que casi lo deja afuera para disputar el partido de cuartos de final contra Países Bajos, sin embargo pudo terminar jugando ese encuentro y todos los restantes de la Copa del Mundo.

El mediocampista contó en una entrevista para el diario Olé de Argentina que uno de los pilares fundamentales para que él pudiera jugar ese partido a pesar de estar adolorido fue su novia Tini, cantante argentina.

De Paul cuenta que días antes del encuentro de cuartos de final se lesionó en una jugada y desde ahí empezaron horas complicas para él y su entorno, “Me lesioné. Fue una jugada dos días antes del partido, en un reducido, sentí algo ahí atrás. Cuando me hice los estudios vi que me había lastimado. No me llegué a romper, pero tenía como una distensión grado uno”, explicó.

A pesar de estar con el dolor muscular Rodrigo no quería perderse ese partido clave para su selección e intentó seguir como si nada, pero la lesión no lo dejó; incluso el mismo Lionel Messi le aconsejó que no jugara ese partido.

“Leo me dijo: ‘Rodri, no jugues boludo’. Y le digo: ‘Leo puede ser el último partido en un Mundial porque yo tengo fe de que vamos a pasar a¨semifinales, pero no sé si me van a volver a convocar’. Él me dice: ‘Yo te prometo que yo te voy a ayudar a llegar a semifinal, pero no arriesgues porque lo más probable es que te quedes afuera’. Y llevarle la contra a Leo es muy difícil, él no me lo dijo no del lado de capitán del equipo, sino como un amigo, un hermano mayor”.

Ahora el jugador estaba en un dilema de querer jugar pero con el riesgo de lesionarse de gravedad o decirle al cuerpo técnico que no estaba para entrar a la cancha y perderse el resto de la Copa del Mundo y una persona clave para tomar esta decisión tan difícil fue su novia Tini.

“Un día antes del partido la llamo a Tini, que no sabe ni lo que vale un gol. Se empezó a empapar de fútbol conmigo porque yo a veces le comento. Entonces, le digo ‘no sé qué hacer, si jugar o no’. Pero era la única persona que no me daba una opinión desde el lado futbolístico, eso me sacaba un poco de presión, de responsabilidad porque me dejaba decidir a mí. Ella me decía ‘cómo te sentís’. Yo le decía ‘no sé, la verdad que no sé cómo me siento, si voy a poder correr rápido, si voy a poder patear y mañana es el partido’. Ella me dice ‘yo te voy a apoyar, decidí con el corazón, que no te vas a arrepentir’.

Al final De Paul eligió jugar y arriesgarlo todo, por suerte no ocurrió nada grave y el jugador del Atlético de Madrid jugó 89 minutos de ese partido y también fue titular en semifinal y la gran final ante Francia.

“Mi pareja me había dicho algo que sirvió. No me iba a arrepentir, Por suerte no pasó lo malo, quedar afuera. Me iba a arrepentir más en el caso de no arriesgar”, cerró Rodrigo De Paul.

