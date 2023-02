Alerta: falsos trabajadores ConEd golpearon y robaron a una mujer al invadir su hogar en Nueva York

Dos ladrones que se hicieron pasar por trabajadores de la empresa eléctrica Con Edison mostraron un arma cuando irrumpieron en la casa de una mujer en Brooklyn (NYC), la golpearon y le robaron un costoso televisor.

El dúo le dijo a la residente que eran de la compañía eléctrica y luego entraron a la fuerza a la casa en Rockaway Parkway cerca de Clarkson Avenue, vecindario Brownsville, alrededor de las 11:55 p.m. del lunes, dijeron las autoridades.

Mostraron un arma, pero no hubo disparos, dijo la policía de Nueva York. La pareja robó un televisor valorado en alrededor de $1,000 dólares y luego huyó. La víctima, cuya nombre y edad no fueron revelados, sufrió heridas leves pero se negó a recibir atención médica, acotó New York Post.

No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Se recuerda a la ciudadanía que los empleados de una compañía deben estar debidamente identificados. Ante cualquier duda es mejor llamar a la empresa antes de dejarlos entrar en una residencia.

En un caso similar, en septiembre un hombre que fingió ser policía NYPD robó un negocio en pleno mediodía mientras realizaba una “inspección”. Y en octubre de 2021 dos hombres que pretendieron ser agentes federales engañaron al encargado de un estacionamiento en El Bronx y se llevaron cientos de dólares en efectivo.