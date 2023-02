Instagram falla y usuarios se burlan con memes en Twitter

El día de hoy, 8 de febrero del 2023, Instagram, la red social perteneciente a Meta, experimentó una falla en su plataforma, según lo informaron los usuarios a través de otras plataformas sociales quienes, incluso, reaccionaron con divertidos memes.

Los usuarios notificaron la interrupción de Instagram a través de redes sociales como Twitter.

También se informó sobre la falla en el sitio Downdetector, un sitio web que se especializa en monitorear y reportar fallas en servicios en línea y aplicaciones, incluyendo redes sociales, correo electrónico, juegos y servicios de mensajería.

Según DownDetector, los problemas en Instagram comenzaron a partir de la 1:00 p. m. y aumentaron su intensidad a las 3:20 p. m. Estas fallas incluyeron dificultades para recibir notificaciones, acceder a la aplicación y para publicar historias.

Los usuarios no perdieron la oportunidad para burlarse de lo sucedido en Twitter:

“Yo revisando Instagram”.

“Yo dándome cuenta de que hay un problema de Instagram después de publicar mi historia 7 veces”, dijo este usuario: Me realizing that It's an Instagram problem after posting my story 7 times #instagramdown pic.twitter.com/kB0IhDp4gi— S A M 🇲🇦 (@SamxEddine) February 8, 2023

“Yo dándome cuenta de que hay un problema en Instagram después de subir mi historia 23 veces”, comentó otro más: me realizing it’s an Instagram problem after uploading my story 23 times #instagramdown #instagram pic.twitter.com/vH30mnZVuh— Jowan Manjooran Jomon (@JowanJomon) February 8, 2023

“Yo corriendo a Twitter para verificar que Instagram falló”. me running to twitter to check if instagram down pic.twitter.com/tWaxMMLmLL— ܐܲܚܝܼܕܵܐ (@sayedkunafa) February 8, 2023 Yo como una pelotuda resubiendo 20 veces la historia de Instagram pensando que era mi celular y vengo a Twitter a enterarme de que es un error general pic.twitter.com/KdRi0rQAEm— Bri Moll (@Bri_Moll_) February 8, 2023

“Dios mío, pensé que era mi teléfono, pero no, Instagram falló de nuevo”. Omg I thought it was my phone but no instagram down again pic.twitter.com/DZNj2rSTzL— Gradyyy_y (@je_suis_Grady) February 8, 2023

Hasta el momento, Instagram no ha dado ninguna declaración sobre la falla en su servicio.

También te puede interesar:

– McDonald’s accidentalmente ofreció gratis botellas de leche con chocolate en Uber Eats