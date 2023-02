Anuel AA reacciona a los informes de los gastos excesivos que presentó su ex mánager

“La realidad es una y los hechos son los hechos”, fue lo que dijo Anuel AA en sus historias de Instagram luego de que se conociera que Fabrian Eli, su ex manager, presentó en la corte un documento de 81 páginas para defenderse de las acusaciones del cantante boricua.

“Las noticias pueden manipular y decir lo que quieran decir donde sea”, también escribió el esposo de Yailin.

Los documentos de Fabrian Eli, de acuerdo a lo que cuenta Tanya Charry en un reportaje de ‘El Gordo y La Flaca’, son para defenderse de las acusaciones que dicen que él robó al artista boricua.

Fabrian Eli precisa que el dinero que presuntamente robó fue usado con autorización, y mediante un abogado, para pagarle a los productores del tema musical ‘Secreto’, de Anuel y Karol G, tras solicitud del mismo cantante, pues los productores habrían amenazado con armar un escándalo si no se les pagaba una suma de dinero.

En esos papeles, cuenta Charry, también aparecen los gastos excesivos de Anuel y su esposa Yailin, los cuales superan los $400,000 dólares al mes. Estos gastos incluirían maquillaje, ropa, pelucas, uñas, entrenador personal, nutricionistas, comida, transporte y mucha seguridad.

Se detalla que cuando estaban en República Dominicana Anuel se alojaba en lujosos lugares y que gastaba hasta $1,500 dólares en autos blindados y que tenía hasta 10 personas de seguridad cuidándolo.

Los internautas no creen que sea posible que la pareja gastase esa alta suma de dinero cada mes y así reaccionaron: “Vuelvo y repito que su dinero es de él y él lo gasta en lo que le da su gana”, “Eso es mentira de Frabian, Anuel que se ponga la pila, Yailin no podía gastar tanto dinero en un mes”, “Eso es una suma demasiado exagerada para ser gastada mensualmente, en RD estamos hablando de unos 22 millones de pesos, solo por esa parte no le creo nada a Frabian”, “Frabian que busque otra justificación porque lo están investigando desde que Anuel andaba con Karol G no desde que comenzó su relación con Yailin”, “Es increíble el odio que le tienen a Yailin que exageran todo ¿dónde Anuel va a gastar todo este dinero en un mes?” y “Eso tiene que ser mucha mentira”.

Sigue leyendo: Anuel y Yailin gastarían hasta $400,000 dólares al mes, según pruebas del ex mánager del boricua

Anuel AA se defiende tras escribir “jinasio” y los internautas se burlan de su falta de ortografía

Yailin, esposa de Anuel, cambia de look a poco tiempo de dar a luz y el público dice que está más bella que nunca