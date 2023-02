Yailin, esposa de Anuel, cambia de look a poco tiempo de dar a luz y el público dice que está más bella que nunca

Yailin ‘la más viral’ está cerca a dar a luz a su primera hija con Anuel, Cattleya. La joven cantante y bailarina dominicana decidió cambiar su look a poco tiempo de tener a su hija en brazos y lo presumió en su perfil de Instagram, donde tiene más de 6,5 millones de seguidores.

La cantante ahora luce una peluca color plateado, muy larga y con ondulaciones. Así lo presumió al posar con un vestido negro y lentes de sol del mismo color. Además, una de esas publicaciones las acompañó con un emoticón de un reloj, señalando que falta poco para el nacimiento de la pequeña.

Sus seguidores no tardaron en reaccionar al nuevo look de la dominicana y estos son algunos de los mensajes que dejaron. “Esa mujer es bella y ahora con el embarazo está más bella”, “Dejen la envidia, ella es bonita lo que es se dice”, “Así más rellenita se ve mucho mejor”, “Con filtro o sin filtro con o sin maquillaje es muy hermosa”, “Con o sin filtro, con edición o lo que sea, la tipa es hermosa, eso no se lo quita nadie” y “Una embarazada hermosa”, le llegaron a decir.

En noviembre Anuel y Yailin anunciaron a través de sus respectivas cuentas de Instagram que se convertirían en padres tras hacer una fiesta de revelación de sexo junto a sus familiares y amigos más cercanos. En ese momento Yailin envió un mensaje emotivo referente a lo que estaba viviendo en ese momento de su vida.

“Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz la mujer más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tú papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita. Te amo @anuel”, expresó Yailin al contarle al mundo que será mamá. View this post on Instagram A post shared by Telemundo (@telemundo)

