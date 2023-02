Diego Boneta lanza su marca de tequila ‘Defrente’

Como productor, Diego Boneta ha impulsado proyectos como ‘Luis Miguel: La Serie’ y la película ‘New Order’, pero a la par, el actor se dio espacio para desarrollar su pasión por el tequila al crear el suyo propio bajo el nombre ‘Defrente’.

Mientras estaba en el rodaje de ‘Father of the Bride’, el mexicano se mantuvo pendiente hasta de las etiquetas, pues afirmó que los últimos dos años y medio uno de sus proyectos más importantes fue crear un producto que enaltezca a México.

“Siempre he sido fan del tequila, es mi bebida favorita. En los sets en Estados Unidos, cuando me decían que probara uno, yo les daba una botella de mi tequila preferido al final del rodaje. Siempre he sido muy apasionado y curioso por encontrar el tequila más suave, probar diferentes”.

“Lo quiero compartir con gente del extranjero, me encanta eso, poder compartir este tequila con todos, amigos, compañeros de trabajo. A todos lados ya voy con mi botella, me siento muy orgulloso del trabajo que hicimos“, dijo Diego Boneta en encuentro con medios.

El actor está en México para promover la comedia romántica ‘At Midnight’ y en los eventos promocionales ha considerado llevar su producto; tampoco descartó hacerle llegar una botella a Luis Miguel, a quien interpretó en su bioserie.

