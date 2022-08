Diego Boneta descarta padecer problemas de alcoholismo

Luego de que en redes sociales circulara un video donde se observa a Diego Boneta pasado de copas en un bar tratando de interpretar éxitos de Frank Sinatra y Luis Miguel, comenzó a tomar fuerza la versión de que el actor de 31 años enfrentaba problemas de alcoholismo.

Sin embargo, a su llega a México el propio Boneta se encargó de desmentir dicha información, pues asegura que solo se le pasaron algunos tragos mientras se divertía con algunos de sus amigos.

“Cero problemas de alcohol, nada más fue una noche donde estaba con mis amigos en un cantabar, yo veo micrófono y me subo a cantar, no hay quien pare”, sostuvo ante un grupo de reporteros que lo abordaron en el aeropuerto de la Ciudad de México.

El actor de Luis Miguel: la serie sostuvo que durante la velada también logró cantar algunos temas de manera correcta, aunque en el video filtrado solo se hayan seleccionado sus momentos menos afortunados de la noche.

“Me traicionaron los tequilas para esa canción, pero otras sí me salieron bien y esas no las subieron, y eso dije ‘¿Por qué no suben las otras también?’ No estaba trabajando, no era un concierto. Yo estaba con mis amigos pasándola bien, también es importante relajarse, pasarla bien”, reiteró.

Se convertirá en empresario tequilero

Diego además indicó que desde hace un par de años trabaja en un negocio ligado a la producción de un tequila elaborado en Atotonilco el Alto, Jalisco, al cual desea le hagan una promoción similar al video donde lo exhibieron por desafinar.

“Ya está listo el líquido y la botella, les puedo decir que el mejor que he probado. No es un tequila industrial. Tenemos nuestra propia destilería y tuvimos a expertos creando este líquido. Soy muy tequilero, como ya lo vieron en ese video“, subrayó.

