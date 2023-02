Nicole Chávez anuncia que le enviará rosas a todo el cuarto Tierra de La Casa de los Famosos

Nicole Chávez ya no forma parte del grupo de habitantes famosos que aún sigue dentro de la casa más polémica de Telemundo, pero desde fuera su presencia se hara sentir en La Casa de los Famosos y muy pronto. A través de sus redes sociales, la hija del campeón -Julio César Chávez- anunció que pronto los habitantes de su cuarto -Tierra- recibirán rosas, así como lo hicieran días atrás los famosos del otro cuarto -Agua-.

Nicole sabe que sólo un 5 % votó por su permanencia dentro de la casa, pero como era de esperarse, la joven se ha apoderado de este porcentaje, lo abraza, lo acepta y transforma ahora los reclamos y desprecios de varios en energía positiva.

Recientemente Nicole conoció al actor Michael B Jordan, gracias a una ceremonia en la que compartieron contenido de la nueva cinta de “CREED III“, la cual llegará a los cine el próximo mes de marzo. Vale agregar que en este proyecto B Jordan funge además como director. View this post on Instagram A post shared by nicky🌻 (@nicolechavez98)

Sobre esta reunión en la cual estuvo Nicole junto a su familia, la joven conoció de frente a Jordan, con quien ahora se comunica directamente ya que éste le pidió su número de teléfono personal. Nicky reflexiona entonces que haber salido le permitió vivir esta situación que nunca estuvo en sus planes y mucho menos en su imaginario. “Los tiempos de Dios son perfectos”, dice la mejor amiga de Rey Grupero en La Casa de los Famosos.

Hablando de Rey recordamos que éste recibe su primera nominación para salir del reality y ya Nicole está pidiendo votos a favor de éste. Desde adentro el youtuber también está recibiendo el apoyo de otros famosos como Juan Rivera, quien mueve a “la ratonera” para que éstos voten a favor de su amigo y así también lo apoya Madison, La Materialista y Osmel Sousa.

