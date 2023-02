Osmel Sousa abre su corazón lleno de nostalgia y habla por primera vez de la difícil relación con sus padres

Osmel Sousa rompió en llanto en ‘La Casa de los Famosos’. El reconocido ‘zar de la belleza’ habló acerca de la infancia que tuvo y la relación con sus padres ante las cámaras del reality show en el que ahora está participando.

El conocido ‘hacedor de misses’ nacido en Cuba expresó que tuvo una infancia en la que se sintió muy oprimido y que sentía que sus padre no aprobaban que el fuese un hombre homosexual.

“Cuando yo salí de mi casa yo me sentí que era que no me aprobaba como yo era. Yo tuve una infancia tan oprimida, yo oia siempre a mi mamá decir que ella prefería que un hijo de ella muriera si fuera homosexual. Así pasó el tiempo y no los volví a ver en muchos años, de hecho a mi papá no lo volví a ver más nunca porque murió estando yo ya en Venezuela”, declaró Osmel Sousa con tranquilidad, sentado en el confesionario de la casa.

Asimismo y con mucha emoción el ‘zar de la belleza’ destacó que cuando asiste a la iglesia pide perdón por no haberse acercado de nuevo a sus padres. “Es un pesar que llevo por dentro que hoy lo estoy compartiendo con ustedes por primera vez porque no me gusta hablar de esto”, dijo Osmel Sousa antes de bajar la cara, agradecer y escucharse sollozante.

Osmel Sousa ha sido uno de los participantes más queridos del público. Desde que se anunció su participación el público le demostró su amor y apoyo y así lo han venido haciendo desde que inició el programa hace un mes.

Recientemente mientras dormía una siesta a Sousa se le cayó la peluca y en redes sociales lo defendieron ante las imágenes que circularon:

“Me parece una falta de respeto de la producción sacar estas imágenes. Muy mal”, “Eeeeesiitooo, déjelo quieto ya es mayor y merece mucho RESPETO es más se merece el premio”, “No like. Exacto, falta de respeto”, “Que de lo último, nunca vieron a alguien calvo” y “Hoy en estas alturas de la vida es normal que algunas personas se pongan pelucas y no hay porque burlarse y más conociendo al sr fashion… Cada quien que se pongan lo que quiera”, dijeron.

