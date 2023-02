Niurka defiende a Pablo Montero tras denuncia por abuso sexual: “Son circunstancias dudosas”

Sobre las acusaciones de abuso sexual en contra de Pablo Montero, Niurka Marcos no dudó en lanzar su opinión y esto es lo dijo: “Son circunstancias difíciles, dudosas, hay que escuchar ambas partes, no se puede juzgar hasta que no nos enteremos en realidad qué pasa”, según reportó Infobae.

Para ejemplificar sus palabras, la cubana le recordó a los medios el caso de Kalimba y por esto mismo le pidió a la prensa más cautela sobre esta situación que ella calificó como “dudosa”.

Niurka fue muy clara al brindarle su apoyo, aseguró frente a las cámaras lo mucho que ama al actor, pero con sus palabras también le hace ver que él debe aprender a ser más cauto, ya que la prensa y el público es testigo de lo mucho que ingiere alcohol.

Dicho medio también reportó las siguientes palabras de Niurka sobre el tema de Montero: “Yo lo amo, eso nunca va a cambiar… entonces hay que prestar un poquito más de atención y cuidarnos un poquito más porque estamos viviendo una situación en el mundo que las relaciones humanas están muy difíciles”.

