Abogado de Pablo Montero aclara la situación legal del cantante tras acusación de abuso sexual

El abogado de Pablo Montero, Eliser García, le concedió una entrevista a la sección de espectáculos del programa “Venga La Alegría”, para sus cámaras dijo: “Hay una carpeta de investigación de la cual no ha sido notificado, no ha sido requerido y por tanto no tiene conocimiento de si se le acusa o no para poder dar una declaración”.

Vale agregar que García también destacó un hecho muy importante en torno a Montero y la situación legal de la que tanto se especula y es que éste negó con total contundencia que exista una orden de captura en contra de su cliente. De momento tampoco tienen en su poder alguna notificación o citación sobre todo este asunto, sin embargo adelantándose a los hechos afirman que de no recibir nada en los próximos días ellos por su propio pie llegarían a la fiscalía para pedir información al respecto.

La postura del abogado es clara y por esta razón dijo enfático, “Si esta semana no recibimos una notificación o una citación por parte de la fiscalía seremos notros los que acudamos ante ese instancia para conocer si tenemos denuncia. Nunca ha habido una orden de captura en su contra“, según declaraciones recogidas por El Heraldo de México.

Sobre el supuesto arreglo económico al que dicen que Pablo Montero había llegado, esta es la opinión del jurista:

“No se le han acercado para pedirle cantidad alguna, él no es lo que quiere. Quiere acreditar su inocencia. No ha escapado, está en México”, Eliser García, abogado de Pablo Montero.

¡En exclusiva para #VLA, Eliser García, el abogado de Pablo Montero, niega que su cliente haya sido notificado de una denuncia por supuesto abuso sexual! 😱📺 #VLA #TraigoAntojoDe >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/m1uKJWIEZh— Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) February 10, 2023

