A Pablo Montero no le importa la acusación en su contra: “Yo no he hecho nada, sería incapaz de algo así”

Luego de que la tarde de ayer se diera a conocer que Pablo Montero fue denunciado por dos jóvenes chiapanecas por presunto abuso sexual luego de haber estado con él en una fiesta tras uno de sus conciertos, el cantante por fin rompe el silencio al respecto.

En un breve encuentro con la prensa, el intérprete de “Piquito De Oro” no sólo negó los hechos de los que se le acusa, sino que además aseguró que no le preocupa lo que pueda suceder en el ámbito legal, pues está seguro de que las presuntas afectadas no cuentan con pruebas.

“Yo no he hecho nada, sería incapaz de hacer algo así. Yo no sé nada de la denuncia y no voy a hablar de esto porque es una reverenda mentira. Antes de cometer una cosa como esa de la que me acusan soy capaz de tirarme un balazo en la cabeza“, dijo Pablo.

Para finalizar, el también actor aseguró que, de ser necesario, acudirá a las autoridades correspondientes para aclarar la situación y señaló que su agenda laboral sigue intacta, revelando que el próximo 12 de febrero ofrecerá un concierto en Jalisco.

Lee más de Pablo Montero aquí:

Pablo Montero negó supuesto abuso sexual: “Primero me doy un balazo”