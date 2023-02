LCDLF: A Sabine Moussier no le importa que Paty Navidad hable de la relación que tuvieron con el mismo hombre

Sabine Moussier asegura que no tiene inconveniente de que Paty Navidad hable de la relación que tuvieron ambas con el mismo hombre, tanto en el reality “La Casa de los Famosos 3”, como lo hizo ella en el programa «Secretos de Villanas». Aunque ambas actrices mantuvieron un romance con Leonardo Demian Bours, ninguna de las dos conoció en persona a este galán con el que su relación siempre fue a distancia.

Sabine Moussier y Paty Navidad mantuvieron una relación con el mismo hombre. / Foto de Mezcalent

“Que ella diga, yo siempre he sido una dama, en mi vida, en mi casa, con mis hijos,con mi gente, en todas partes. Yo no tengo nada que demostrar, yo lo único que hice en ese programa en el que hablé, fue contestar a preguntas que me hicieron y yo contesto con la verdad, siempre lo he hecho con la prensa, nunca me he escondido”.

La villana de las telenovelas explica que cuando se enteró de la relación de la actriz de “La Fea Más Bella” con Leonardo buscó un acercamiento con ella, pero no le resultó agradable.

“Cuando me enteré de su existencia, que fue mucho tiempo después, intenté hablar con ella. Yo sí tuve un acercamiento con ella, no fue bonito, no fue nada bonito, yo le hablé de mujer a mujer. Ya no tengo nada más que decir porque su vida es su vida, su forma de sentir o ver las cosas, es lo que a ella le tocó vivir.

“Cuando ella estuvo enferma de COVID, que estuvo tan grave, yo a esta persona que ahora le digo ‘La Voz’, le di el teléfono de un biomagnetista para curarla y salió adelante; entonces mi conciencia está tranquila, yo estoy en paz y estoy bien”.

Aunque Sabine quiere sacar de su vida a ese hombre, él la sigue buscando sin parar. “Esa persona no está en mi vida ni estará. Sí me sigue escribiendo y hablando siempre, a ratos caigo, porque después de que tienes 280 llamadas, quieres hablar para decirle ‘¡ya!’ y al ratito te envuelve”.

“Tiene esta facilidad para envolver, pero es una persona llena de mentiras, de traición, de deslealtad. Yo ya prefiero dejar todo ese tema atrás, de verdad”.

