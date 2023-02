Rashel Díaz: “Cuido mucho la música que oigo, me gusta la música sana”

Rashel Díaz se ha caracterizado por compartir con sus seguidores todo lo que le pasa tanto en el terreno personal como profesional y ahora ha decidido que toda la gente que la admira pueda conocerla un poco más.

La conductora realizó una dinámica en la que respondió preguntas de sus fans y hubo una en particular que llamó su atención, pues se le cuestionó que si la religión que ella practica le permite escuchar y bailar todo tipo de música.

“Al ser cristiana he recibido un montón de críticas cuando me ven bailando. Lo que Dios me ha mostrado es que, cuando hay algo mal, se confronta. Obviamente cuido mucho la música que oigo, me gusta mucho la música sana, las alabanzas y, ¿por qué no?, una buena salsa cuando estamos en casa o en una reunión con los amigos. Siempre que no ofenda ni a la mujer ni a nadie”, contesto Rashel.

Otras preguntas que la presentadora respondió fueron cómo mantenía un abdomen tan marcado después de tener dos hijos, qué carreras universitarias estudian sus retoños y cómo le hace para mantener siempre una actitud tan positiva.

