Rashel Díaz anuncia su llegada a ‘Despierta América’ y tendrá una participación especial

La presentadora Rashel Díaz vuelve a las pantallas y en esta ocasión es con ‘Despierta América‘ de la mano de Univision, hecho que sorprendió a la audiencia del reconocido programa matutino, y ahora se encuentran en un momento bastante particular porque celebran 25 años y quieren llevar el mejor contenido como forma de festejo.

“Pongan a ella de conductora, es muy buena conductora, hagan un cambio en el programa”, “Sí, ya saquen a Karla. Ya como que no hace nada, solo su risa que se ve fingida”, “Todos los que sacó Telemundo los recicla Univision, busquen gente nueva, hay muchos”, “Qué lindo ver de regreso a esa bella mujer”, fueron algunos de los comentarios de la publicación.

La cubana manifestó su emoción por formar parte de este nuevo planteamiento que están desarrollando, y es que además, estuvo dos años fuera de la televisión y quienes están atentos a su carrera profesional solamente podían seguirla a través de sus redes sociales.

Sin embargo, todo fue realizado de la manera más discreta posible porque fue este miércoles cuando todos se enteraron de su integración al equipo, y es que ahora cumplirá un nuevo rol porque formará parte de los jueces de ‘Despierta América, Todo es posible’. Además, estará acompañada de Martin Claure y el doctor Juan Rivera.

El concurso está inclinado en aquellos emprendedores donde también le hacen una invitación a los empresarios para que materialicen sus ideas y así poderlos ayudar a crear un negocio y si la persona ya lo tiene entonces lo pueda consolidar.

La persona que resulte ganadora en esta nueva dinámica que hay en el programa tendrá la fortuna de poderse llevar a casa 25,000 dólares. View this post on Instagram A post shared by rasheldiaz (@rasheldiaz)

“¿Se acuerdan que les dije que tenía una sorpresita? Seguimos ayudando e impactando vidas. Estos proyectos con propósito que entusiasman“, manifestó en una de sus historias de la red social Instagram.

La competencia contará con 10 participantes, y podrán expresar la idea que quisieran plasmar para verlo materializado, según lo que vayan demostrando les irán poniendo desafíos hasta llegar a la etapa final del concurso.

También contarán con la participación del productor musical, Emilio Estefan quien será el encargado de formar parte de los expertos que estarán evaluando la dinámica. Además, contará con la colaboración de Alina Villasante.

