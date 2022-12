Rashel Díaz habló de la transformación de ‘Hoy Día’ tras los más recientes despidos en Telemundo

Telemundo en las últimas semanas se ha visto sometido en una serie de cambios y, así apostar a las transformaciones y refrescamiento de sus espacios para seguir complaciendo a la audiencia con el contenido que producen. Sin embargo, uno de los más llamativos ha sido el de ‘Hoy Día’, debido a que dos de los talentos tales como: Quique Usales y Chiquibaby dejaron de formar parte del programa.

La cubana Rashel Díaz habló del cambio en el que ha estado sumergido el programa recientemente, debido a que las críticas han sido mayores a los comentarios positivos que han recibido. Las nuevas conductoras que pasaron a formar parte de esta nueva etapa son: Andrea Meza, Chikybombom y Andrea Meza, mientras que Adamari López se mantiene.

A través de sus historias en la red social Instagram explicó que había sido consultada por lo nuevo que ofrecen en ‘Hoy Día’, más cuando ella hace algún tiempo formó parte del equipo. Además, expresó que no había tenido la oportunidad de verlo, pues no cuenta con el tiempo suficiente para poder disfrutar de lo que ofrecen en la televisión.

“Te voy a ser honesta, no he visto el programa porque la verdad yo casi ya no veo televisión porque no tengo tiempo. Lo segundo, creo que es un excelente ciclo. Cada una de las personas que están ahora mismo son excelentes profesionales, el equipo de producción que está, también. Y yo lo único que puedo decirte es que les deseo muchísima suerte, y que sé que van a tener éxito“, dijo.

Díaz, al igual que la puertorriqueña Adamari López, fue uno de los rostros principales que tuvo el espacio. Sin embargo, en el año 2021 tomaron la determinación de no renovar el contrato que existía entre ellos. Posteriormente, ella explicó que en medio de todo lo que se registraba se veía “estancada”.

“Hubo un momento con tanto cambio, que era yo como el icono de la mañana y no me movían para otro lado, y sentía como que estaba estancada, y sí me llama la atención hacer otras cosas, seguir creciendo, y ahí no había la oportunidad, aunque aparentemente y como se vio en el resultado, Telemundo y yo estábamos en la misma página: ellos no querían darme otra oportunidad, no era el momento, no era la situación, y yo también quería irme…”, manifestó en aquel momento.

