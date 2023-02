Rey Grupero dice que se va de LCDLF, pero en el 24/7 lo quieren salvar, dicen que sin él se acaban las risas y el drama

Rey Grupero es uno de los nominados de La Casa de los Famosos, junto a él tenemos en la tanda a José Rodríguez, Dania, Osmariel, Aylín Mujica y Paty Navidad. En las votaciones que se comparten en algunas cuentas de Instagram se ve que Rey tiene números bajos a su favor, pero aún menos que él está José. La salvación más ansiada es la de esta semana, sin duda alguna.

El nuevo líder de la casa es el actor Pepe Gámez, el único que cuenta con el beneficio de salvar a un nominado, por esta razón se cree que Paty saldrá de la tabla de nominación este viernes y así dejará de ir al SUM el próximo lunes. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

Desde que antes que las nominaciones se realizaran Rey ya sabía que su nombre estaría en la lista de famosos que el lunes entrarían al SUM. Por esta razón el youtuber le dijo a Arturo Carmona que prefería salir de la casa por su propio pie y no por lo que decidiera el público. De momento esta decisión no ha sido tomada, el mismo Carmona le pidió que dejara al público decidir, que tal vez se llevaba una sorpresa. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

En medio de todo este drama tenemos a los fans de Rey, quienes ya se están haciendo sentir en el 24/7 asegurando que quieren salvarlo, ya que sin el este reality de verdad está cayendo en horas de sin emociones. La comedia y el drama de la casa lo mueve la interacción de Rey Grupero a lo largo y ancho del reality y los fans están viendo que con la salida de Nicky Chávez, la emoción del mismo también se ha venido abajo.

Nicky por su parte ya está haciendo campaña por su amigo, promoviendo el voto a su favor, ya que la hija del campeón quiere ver a Rey Grupero en la final haciendo de las suyas: generando bromas, moviendo el chisme, haciendo maldades anunciadas y motivando el drama y la diversión por todo y por nada. View this post on Instagram A post shared by LA CASA DE LOS FAMOSOS (@realitylcdlf)

