Hijos de Pablo Lyle escriben cartas a la juez que lo sentenció: “Mi papá es buena persona, no merece estar allá”

Hace unos días Pablo Lyle recibió una sentencia de cinco años tras las rejas y ocho de libertad condicional por homicidio involuntario y tras la reaparición de su esposa en redes sociales, ahora se sabe que sus hijos tampoco la están pasando bien.

A través de “Ventaneando” se dieron a conocer unas cartas que Aranza y Mauro hicieron con dedicatoria a la jueza Marisa Tinkler Méndez, quien llevó el juicio del actor desde el principio y quien dio el veredicto en la audiencia final el pasado 3 de febrero.

“Hola, soy Aranza, hija de Pablo Lyle, voy en sexto de primaria y tengo 12 años. Mi papá es buena persona, lo quiero mucho, y también es amable, para mí no se merece estar allá, me gustaría que esté conmigo, pero eso no importa, lo conozco desde que tengo 4 años y no miento cuando digo que es una persona amable, cariñosa, agradecida y valiente. Me gustaría ser tan valiente como él”, se lee en la masiva de la primogénita.

Por su parte, el menor de los retoños expresó: “Mi nombre es Mauro, tengo 8 años y soy hijo de Pablo Lyle. Yo estuve el día más importante de mi vida, el día que papi no volvió a Mazatlán. Lo extraño mucho, yo sé que mi papi no se atrevería a lastimar a alguien, yo estaba chiquito. Mi papá es divertido y cariñoso, es muy buena onda, lo admiro mucho. Mi papi ha sido muy valiente“.

