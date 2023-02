Pablo Lyle rompió en llanto antes de conocer su sentencia y le dicen: “El ego lo traía muy arriba”

El actor Pablo Lyle el año pasado fue declarado culpable de homicidio involuntario tras la muerte de Juan Ricardo Hernández, hombre a quien golpeó en el rostro y quedó tendido en el pavimento y a los pocos días falleció tras haber sido agredido. Por ello, el mexicano deberá pagar cinco años tras las rejas y otros ocho en libertad condicional.

A través de la cuenta oficial de Instagram de ‘La Mesa Caliente’ compartieron algunas imágenes del juicio que realizaron para conocer la sentencia del actor, pues antes de saber el tiempo que tenía que permanecer en prisión, no se contuvo y las lágrimas se veían mientras recorrían su rostro.

Los comentarios en el post no se hicieron esperar, debido a que los internautas estuvieron manifestando su posición ante la situación que se presentó el pasado viernes. Además, varias personas mencionaron que sería justo que le restaran de su sentencia todos los años que ha pasado detenido.

Sin embargo, no todo fue positivo porque algunas personas criticaron la manera de él haber actuado en el año 2019, pues muchos pensaron que fue una circunstancia que debió ser manejada de una manera completamente distinta, pero, debido a que fue de otra forma ahora enfrenta las consecuencias.

“El ego lo traía muy arriba”, “Le llegó la humildad y se le fue la prepotencia”, “La jueza dijo que le darán crédito por los años anteriores”, “Que le sirva de lección para que no vuelva a cometer el mismo error de agredir a las personas“, “Qué pesar que una persona tan preparada y no pensó las cosas”, “También que sirva de lección a las personas que hacen esto de pelear en la calle”, “Yo me alegro mucho por él”, “Es injusto cuando criminales que salen a la calle a dañar a otras personas”, “El verdadero culpable es el fallecido”, “Qué bueno porque los gringos castigan muy fuerte”, “Dios quiera que le acrediten los 4 años que estuvo arrestado”, “Le deberían acreditar lo que ha estado preso”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

