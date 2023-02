Eva Longoria a sus 47 años posa frente a la piscina y luce sus encantos en traje de baño

La actriz Eva Longoria tiene más de 5,000 publicaciones en la red social de la camarita, y es que de esa manera le gusta mantenerse cerca de sus más de nueve millones de seguidores con los que cuenta en la plataforma. Por ello, siempre termina sorprendiendo a aquellos que están atentos al contenido que sube con frecuencia.

El pasado sábado dejó perplejos a muchos de ellos, pues compartió una postal en Instagram donde luce su esbelta y escultural figura con un traje de baño que resalta su silueta. Además, aprovechó para acompañar su look con un sombrero que le terminó dando un toque de glamour, mientras que de fondo se aprecia una mansión y a su lado una piscina.

La imagen fue acompañada por el siguiente mensaje: “¿Alguien listo para el verano?“. Más de mil personas se tomaron el tiempo para dejarle algunas reacciones y muchas de ellas fueron respondiendo lo que consultó.

Los fanáticos de la actriz de cine y de televisión expresaron que al tener un cuerpo como el que ella luce a sus 47 años también se sentirían completamente listos para disfrutar de los próximos meses de sol y calor que están por iniciar. A su vez, destacaron que es una mujer bastante “hermosa”, mientras que otros señalaron que prefieren los días fríos para seguir utilizando abrigos.

“Con ese cuerpo sí”, “Aquí es donde rodamos la película que dirigí. Hermosa casa, hermosa tú”, “No, no estoy listo, me gusta un suéter”, “Nosotros para preparar el cuerpo de verano que comemos tapas en Barcelona”, “No exactamente. ¿Estás de vuelta en Wisteria?”, “Dios mío la mamá más hermosa del mundo”, “Verano: ‘¿Estoy listo para ti?'”, “Eres muy linda y hermosa, te beso”, “Me encanta el sombrero”, “Muy lindo”, “Impresionante imagen”, “Por supuesto”, “Otra impresionante foto junto a la piscina”, “Te ves fabulosa bebé. ¡Bien por ti!”, “Muy bonita foto. Que tengas una gran noche y fin de semana”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

