Advierten de alto contenido de mercurio en algunas latas de atún que se venden en Estados Unidos

Un estudio recientemente publicado por Consumer Reports ha advertido sobre el consumo de atún en lata, ya que algunas marcas que se venden en Estados Unidos registran altos índices de mercurio, lo cual representa un riesgo para la salud, particularmente para las embarazadas y los bebés.

La organización llevó a cabo la prueba y muestreo de 10 productos de atún enlatado, todos de agua, de 5 marcas que se comercializan en el país: Chicken of the Sea, Safe Catch, StarKist, Wild Planet y Bumble Bee. Se tomaron 30 muestras en total, descubriendo así que estas tenía niveles más altos de mercurio que otras presentaciones.

Recordemos que el atún es un alimento muy recomendado debido a su alto contenido de proteínas y ácidos grasos omega-3 esenciales; es un alimento muy popular en EE.UU. pues según una encuesta realizada en 2022 por el Instituto Nacional de Pesca, el 23% de los estadounidenses lo consume, al menos, una vez por semana.

El informe resaltó que en particular las presentaciones light y de atún skipjack son las que tienen niveles de mercurio más bajos en comparación con las latas de atún blanco.

Un artículo publicado por investigadores de la Universidad Estatal de Washington advierte que el consumo de mercurio, presente en algunos alimentos, es sumamente riesgoso para bebés, niños y embarazadas.

En los menores, los posibles riesgos incluyen deterioro de la función cerebral, pérdida del olfato y retrasos en el desarrollo, mientras que en los adultos pueden presentarse problemas con el sistema nervioso central y en el sistema cardiovascular.

Ante lo encontrado por Consumer Reports, la FDA indicó que lo mejor es que las embarazadas eviten por completo el consumo de atún en lata y que los niños y adultos deben limitarlo.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Pesca, que representa a Star-Kist, Bumble Bee y Chicken of the Sea, le dijo a The Post que los niveles de mercurio encontrados en el estudio eran mucho más bajos que el límite de la FDA.

“Las latas que incluyen atún con niveles de mercurio de 0,58 ppm (partes por millón) o 0,66 ppm no se acercan a los niveles más bajos absolutos que la propia FDA asocia con ‘efectos adversos'”, escribió el representante Gavin Gibbons en un correo electrónico a The Post.

“El nivel de acción de la FDA, o el límite de mercurio en el pescado, es de 1,0 ppm ”, señaló Gibbons. “Ninguno de estos niveles comienza a acercarse a este límite y son completamente seguros para consumir”.

Según la FDA , comer mariscos es la forma más común de exposición al mercurio en los EE.UU., pero la mayoría no registra niveles lo suficientemente altos como para tener efectos negativos para la salud.

Te puede interesar:

* Cómo debes almacenar el atún enlatado para mantenerlo correctamente

* Estas son las mejores opciones de pescado que puedes comprar

* Foto: Abre una lata de atún y encuentra algo asqueroso (y misterioso)