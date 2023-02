La reacción de Ashton Kutcher cuando Aislinn Derbez le declaró su amor en plena entrevista

Ashton Kutcher es considerado como uno de los actores más aclamados de Hollywood y a quien más de uno considera su celebrity crush. En este contexto, recientemente protagonizó un particular momento en medio de una entrevista para el podcast ‘La magia del caos’, cuando Aislinn Derbez le declaró su amor y la reacción del histrión se volvió viral.

La actriz mexicana realizó una entrevista virtual con Reese Witherspoon y Ashton Kutcher sobre su nueva película ‘Your place or mine’. Tras presentar primero a Reese y agradecerle por el trabajo que realiza con su empresa Hello Sunshine, la hija de Eugenio Derbez no pudo resistirse al hecho de tener en frente a Kutcher, y aprovechó la ocasión para hacerle una revelación.

“Ashton… Dios mío. Siempre amé todos los personajes que interpretaste. ¿Sabes qué? Vamos a fingir que no estabas en los pósters de mi cuarto cuando tenía 18, ¿sí? Y que soy súper profesional”, aseguró. Él, por su parte, no pudo contener la risa y no ignoró el elogio: “Finjamos, me encanta”.

No obstante, Aislinn dijo irónicamente que no estaba nerviosa por tener en frente a su celebrity crush. Pero, la reacción del actor sorprendió a todos. “Yo sí lo estoy, porque ahora siento que tengo que tener que estar a la altura de un póster de mí que ni siquiera sabía que existía”.

Sin embargo, para dejarlo tranquilo ante su inquietud de no saber cómo lucía en esos carteles, ella le aseguró: “No te preocupes, te veías increíble en ellos”. Él, divertido, aceptó la respuesta y se sintió más aliviado y listo para continuar con las preguntas.

