Cecilia Dopazo recuerda el incómodo momento que tuvo con Ashton Kutcher

Desde finales de la década de los ochenta y gracias a su papel en ?Clave de sol?, Cecilia Dopazo fue catalogada como una de las grandes celebridades argentinas. Se transformó en la cara de las películas nacionales de los noventa y, a pesar de haber dado un paso al costado para dedicarse a la crianza de sus hijos, regresó con fuerza no solo a los estudios de grabación sino también a los escenarios de teatro. Sin embargo, su fama como estrella local no fue suficiente ante los ojos de Ashton Kutcher quien, durante su paso por Argentina, la ?humilló? tras tener un incómodo intercambio.

Cecilia Dopazo se sumó al grupo de invitados del programa ?Podemos Hablar?, dispuesta a compartir con el público, no solo algunas de sus historias más emotivas, sino también un amplio repertorio de divertidas anécdotas.

Dopazo, quien aclaró antes de comenzar: ?Lo mío es la anti anécdota en realidad. Una vez realizado el anuncio, detalló: ?Vino Ashton Kutcher a Argentina y se hizo un evento en un mega hotel. Nos invitaron a un montón de actores y yo fui con Juan, mi marido?.

Una vez allí, vieron de lejos al actor estadounidense, a quien Cecilia conocía por la reconocida serie cómica de finales de siglo, ?That 70?s Show?, programa del que sus hijos Francisco y Santiago eran muy fanáticos. Pensando en ellos y en el impacto que podía tener mostrarles una foto con Kutcher, se le ocurrió acercarse y pedirle una foto. Pero el resultado estuvo lejos de ser el que esperaba.

Una vez que logró sobrepasar a sus guardaespaldas, le preguntó en inglés ?¿can i take a picture with you??. A continuación, el protagonista de ?The Butterfly Effect? la miró con un gran nivel de desinterés y replicó secamente: ?No?.

Al recordar ese vergonzoso momento, la actriz de ?Gente feliz? expresó: ?Yo sabía quien era, pero me daba igual. Yo lo único que quiero es quedar bien con mis hijos. Entonces me humillo con tal de decir ?miren Santi y Fran, miren a mamá?. Y yo además tipo ?quien eres?, me humilló fuerte?, aseguró.

Mira aquí la entrevista

También te puede interesar:

–Ashton Kutcher reveló que durante algún tiempo se quedó ciego, sordo e imposibilitado para caminar

–Ángela Aguilar y Marc Anthony son otros de los famosos que actuarán en los Latin Grammy 2022