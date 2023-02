Ashton Kutcher aclara la verdad de las “incómodas” fotos con Reese Witherspoon

Algo de lo que más se habló tras la presentación de la producción de Netflix, “Your Place or Mine”, fue de la incomodidad y la distancia que transmitieron las imágenes de Ashton Kutcher y Reese Witherspoon. Incluso Mila Kunis, la esposa del actor, les envió un mensaje y les hizo saber su parecer.

Kutcher y Witherspoon se volvieron virales durante el último fin de semana por sus poses en la alfombra roja, en las que él tenía las manos en los bolsillos la mayor parte del tiempo y ella estaba parada, rígida, a su lado. Lejos de alimentar las especulaciones sobre los motivos de su extraño gesto, el propio Kutcher decidió explicar qué sucedió realmente detrás de escena. El actor admitió que se paró incómodo junto a Reese Witherspoon durante los distintos eventos de los que participó por su nueva película simplemente para evitar rumores sobre una posible aventura romántica con la actriz.

“Este es el tema: si la hubiera abrazado y me hubiera mostrado en una actitud muy amigable con ella, estaría teniendo una aventura con ella”, hipotetizó el actor en el podcast Chicks in the Office, según publicó el portal Pagesix. Luego, dejó en claro por qué se mostró distante. “Si me paro junto a ella y me meto las manos en los bolsillos, entonces no hay posibilidad de que ese sea el rumor. El rumor va a ser que no nos gustamos”. Luego de dejar en claro su premeditado accionar, el artista de 45 años aclaró que con Reese son “buenos amigos”. “Somos muy cercanos. No tengo que defender eso”, agregó.

Además de evitar convertirse en blanco de las noticias del corazón, Kutcher dio otro motivo para explicar su cara de desconcierto: reveló que tiene “dificultades auditivas”, por lo que sus problemas para escuchar, sumado al frenesí de los fotógrafos, puede haber impactado en la expresión poco entusiasta de su cara.

“No sé quién está gritando mi nombre, pero sé que hay mucha gente gritando ‘Reese, Ashton, por aquí…’ y, en cierto punto, te ves con cara de ‘Dios mío, esto es realmente importante ‘… Durante unos 20 minutos”, analizó. “Si vas a decirme que en ningún momento durante esos 20 minutos vas a tener una cara incómoda, entonces eres mejor que yo. Y está bien”, cerró.

Lejos de guardar silencio, Mila Kunis se sumó a las reacciones que generaron las fotos de su marido y de una de sus amigas de la industria. Así lo revelaron tanto Kutcher como Witherspoon. “Mi esposa me llamó, nos envió un mensaje de texto a Reese y a mí y me dijo: ‘Chicos, deben actuar como si se gustaran’”, reveló Kutcher en el podcast.

