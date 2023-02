Niurka Marcos rompe en llanto tras reencontrarse con Gloria Trevi y le dice: “Ella creyó en mí”

La cantante Gloria Trevi se encuentra realizando una gira de conciertos para poder seguir compartiendo con aquellos que desde siempre han apoyado su carrera profesional. Recientemente, tuvo una presentación Mérida, Yucatán, show al que decidió asistir la vedette Niurka Marcos.

La mexicana tomó la determinación de invitar a Marcos a la tarima para que compartiera con ella ese momento tan especial, y es que la cubana en ningún momento se negó y al montarse la cubana rompió en llanto, posteriormente ambas se abrazaron y se dieron besos en la mejilla.

“Es hermoso recibir tanto cariño de ustedes y un abrazo tan sincero y cálido de @niurka.oficial demasiadas emociones bonitas!”, fue el mensaje que acompañó el tierno hecho que se registró frente a un gran público que pagó para ver el show de Trevi.

Los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, y es que hubo uno muy particular, porque la también actriz le respondió en el video que ella compartió en su perfil de la red social de la camarita: “@gloriatrevi mi amiga personal para toda la vida te necesitamos por tanto amor que nos das…. tus canciones nos sana el alma”.

Otros internautas también se manifestaron en la sección de impresiones con la que cuenta la plataforma, todo luego que Gloria dijera: “Yo la quiero mucho, porque cuando yo estaba en un hoyo negro y mucha gente pensaba que no me iba a levantar, ella creyó en mí, me puso su hombro, dio la cara, cuando mucha gente te criticaba a ti por apoyarme, te señalaba de loco (los fans) y a ella también, te amo”.

“Aquí queda demostrado que sí es su amiga personal y sí fue a todos los cumpleaños de sus hijos”, “Queda demostrado que una mujer tan intensa como Niurka no la hace MALA, la hace genuina como para saber a quién sí a quién no y a quién jamás”, “Es que ella ha ido a todos los cumpleaños de sus hijos“, “Niurka contigo, quién contra ti?”, “Ella si es su amiga y estuvo en todos los cumpleaños de sus amigos”, “Tratan de ser amigas”, “Qué bonita amistad, como las amo”, “Qué horror tener a Niurka de amiga”, “Así somos los hijos de Shango”, fueron algunos de los comentarios que destacaron en el post.

