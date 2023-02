Rihanna generó infinidades de memes tras mostrar que nuevamente está embarazada

La cantante Rihanna el pasado domingo estuvo en boca de muchos pues su show, sin duda, era una de las cosas más esperadas de la noche donde se disputarían el título de la NFL entre Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. A su vez, lució un traje completamente rojo, al tiempo que su barriga se veía un poco abultada y comenzaron los rumores.

La empresaria en medio de su presentación aprovechó para hacerse un retoque de su maquillaje y también tocó de manera cariñosa su barriga, hecho que hizo que incrementaran las especulaciones sobre el posible estado de gestación de la intérprete de ‘Diamonds’.

Luego de dejarlo todo en el escenario revelaron que su representante confirmó la noticia que en pocos minutos se volvió tendencia en las distintas plataformas, y sí, fue cuando explicó que la también diseñadora se encuentra esperando la llegada de su segundo hijo.

“Un representante de Rihanna ha confirmado que la cantante está embarazada después de su explosiva actuación en el Super Bowl que hizo hablar en Internet. Durante su set lleno de éxitos, la cantante acunó su abdomen varias veces, lo que generó especulaciones generalizadas en las redes sociales de que estaba embarazada de su segundo hijo con su pareja, el rapero ASAP Rocky”, reseñó Variety.

Sin embargo, muchas personas no lo podían creer porque fue el pasado 13 de mayo cuando nació su primer hijo. Por ello, algunos internautas comenzaron a mencionar que su vientre abultado se debía a su postparto del que han pasado casi nueve meses.

El pasado domingo los comentarios negativos en contra de la intérprete de ‘Umbrella’ no se hicieron esperar, pues para algunos la presentación que ofreció no fue de calidad, debido a que esperaban mucho más de lo que vieron. Una de las cosas que más criticaron fue que no hubo cambio de vestuarios.

Además, las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar, debido a que los memes han inundado las diversas plataformas:

rihanna embarazada / yo un día cualquiera en el que dormí 8 horas y no 9 pic.twitter.com/BCifGTlRsL— Juliana (@sinwaifai) February 13, 2023

gente diciendo q fue aburRIDO QUE LO Q HIZO RIHANNA EMBARAZADA EN EL AIRE FUE ABURRIDOOO pic.twitter.com/jRibe7lCR4— َ (@Iuebbert) February 13, 2023

Buenos días a todos, menos a los que se atreven a criticar a Rihanna en su actuación de ayer porque supuestamente no bailó suficiente 🙄, que mezquino.



Cantar a capella a X altura, bailar y cautivar a miles, y además embarazada, nmj #Rihanna es mi Ídolo pic.twitter.com/qkUKEl52j3— ℝ𝕦𝕥𝕙 𝕄𝕠𝕝𝕚𝕟𝕒 (@ruthmaryma) February 13, 2023

lo que esperaban algunos que hiciese Rihanna estando embarazada pic.twitter.com/RV1tuS6lEA— ʟօʀɛռ (@kenomalox) February 13, 2023

¿Por qué Rihanna se habrá vestido de menstruación en la Super Bowl?

Si está embarazada!!! 😲 pic.twitter.com/n72mpobhqc— cacahuete🥔 (@caca_hue_tte) February 13, 2023

La influencia de la actuación de Rihanna. pic.twitter.com/2L2N1Il2jj— Iago. (@iagobrere) February 13, 2023

Rihanna embarazada hace una presentación increíble y yo no puedo ni con mi vida pic.twitter.com/Awiw9DiTby— aline (@waakemeee_upp) February 13, 2023

Cuando me di cuenta que Rihanna está embarazada #SuperBowl pic.twitter.com/QeXfXVcXx2— mp 🏰 (@mariapauladlv) February 13, 2023

