¡Bebé en camino! Nadia Ferreira y Marc Anthony están esperando su primer bebé

Marc Anthony (54) y Nadia Ferreira (23) están esperando su primer bebé. A través de Instagram la pareja confirmó el rumor que se desató previo a su boda en Miami. Recordemos que el salsero tiene seis hijos, previos, todos como fruto de sus matrimonios anteriores con celebridades reconocidas, dos de las más famosas: Jennifer López y Dayanara Torres.

La publicación lleva menos de media hora en las redes sociales y ya cuenta con más de 200 mil likes y mensajes deseándole lo mejor a la pareja y a la joven mamá. Vale agregar que uno de los primeros mensajes de felicitación que se leen en este post, con nombres de famosos, es el de Génesis Aleska, una belleza de origen venezolano, que ha vivido tremendo escándalo en los últimos meses, por su vida amorosa y relación con algunos músicos latinos. Junto al de ella nombres como los de Alicia Machado, Alix Aspe y hasta Romeo Beckham, se suman con sus muestras de cariño.

Algunos fans de Marc y Nadia están siendo irónicos, sarcásticos y tomándose la noticia con humor gracias a que muchos afirmaron en su momento que los planes de boda se adelantaron porque la Miss Paraguay quedó embarazada, por esta razón muchos escriben: “Nos hacemos los sorprendidos”.

¡Dayanara Torres reaccionó a la boda de Marc!

Fue en el programa de El Gordo y la Flaca en el que Dayanara Torres rompió el silencio y reaccionó a la boda de su ex pareja con la modelo Nadia Ferreira, a quien éste le lleva 31 años.

La puertorriqueña contó que sus hijos asistieron a la boda y aunque ella no estuvo en la ceremonia ni en la fiesta, desde luego le desea lo mejor a su ex en este su cuarto matrimonio. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

