Marc Anthony reaccionó de forma pícara cuando le nombraron a JLo en su show: “Ojo, estoy activo”

El cantante Marc Anthony vuelve a viralizarse en las redes sociales tras su más reciente show, y es que dedicó unas tiernas palabras a una mujer que no nombró. Sin embargo, sus fanáticos estaban muy atentos a lo que decía el salsero y uno de ellos le mencionó que eso le sucedía con Jennifer López, quien es madre de dos de sus hijos.

“Esta próxima canción en particular, no sé, cada vez que la veo de que viene por ahí, me da un no sé qué, es algo especial“, dijo el intérprete de ‘Vivir mi vida’. Posteriormente, una de las personas que integraban el público le gritó: “Para JLo“. Sin embargo, lo más llamativo fue su reacción porque jamás quitó la sonrisa de su rostro, y con una expresión pícara respondió: “¿Qué? Ojo, que estoy activo“.

Los comentarios en la mencionada publicación no se hicieron esperar, debido a que cientos de internautas se tomaron el tiempo para dar su opinión, y es que una de las cosas que más se repitió fue el hecho que varios consideran que López presuntamente sería el amor de la vida del cantante.

Sin embargo, las impresiones estuvieron un poco divididas porque una usuaria de la red social de la camarita dijo que parecía una falta de respeto ese tipo de reacciones cuando cada uno tiene su pareja y se encuentran casados.

“JLo es JLo, pero su actual esposa es una joya hermosísima”, “Qué linda su reacción, si le dijeran eso a Anuel las malas palabras y la mala actitud no se hace esperar”, “Esa es la mujer que a él le gusta”, “Él ama a JLo, ese es el amor de su vida”, “En la vida podemos casarnos 10 veces, pero no 10 mujeres son el amor de tu vida. JLo es el amor de él“, “Es la mamá de sus hijos y él es un caballero, qué bueno que reacciona así”, “Se puso hasta nervioso”, “¿Qué pasó aquí? Ese es el amor de su vida, cómo negarlo si con la reacción lo dijo todo”, “Cuántos comentarios inapropiados, los dos están casados y sus parejas merecen respeto, no veo la necesidad”, fueron algunas de las expresiones que se registraron en el post.

