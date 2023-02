“Estaba todo acordado con el Barcelona”: Rodrygo sorprende al revelar que casi se convertía en rival del Real Madrid

Rodrygo Goes, actual estrella de la selección de Brasil y del Real Madrid, dejó a todos boquiabiertos al confesar que pudo haber sido jugador del FC Barcelona, eterno rival del conjunto merengue y con el que “estaba todo acordado”, pero cambió de decisión en el último instante.

El joven delantero recordó que su padre estaba en conversación con los azulgrana y ya tenía los términos de contrato definidos, pero en el último instante llegó una oferta del equipo Blanco, la cual terminó aceptando y dejando a un lado al conjunto catalán.

“Cuando mi padre me pasó la noticia… Yo tenía dos camisetas, una del Barça y una del Madrid, y tenía que elegir. Fue muy fácil para mí elegir, pero como ya estaba todo acordado con el Barcelona fue una sorpresa, porque no esperaba que el Madrid viniera. Fue un susto pero luego uno de los momentos más felices de mi vida”, confesó en una entrevista con Goal.

Por otra parte, el extremo se refirió a la situación de su compatriota y amigo Vinicius Jr. y los constantes ataques racista que ha recibido, dejando saber que todos los jugadores del Real Madrid están molestos con eso pero entienden que las autoridades son las que deben hacerse cargo.

“Vinícius es muy tranquilo y siempre está sonriendo. Sobre ese tema nos molesta un poco a todos, no solo a él. Pero ya sentimos que no tenemos nada más que hacer, no tenemos mucha fuerza porque siempre hablamos y nada cambia. Yo intento no hablar nada más, porque el resto lo hace y nada cambia”, puntualizó.

"Viendo que los otros hablan y nada cambia, entonces yo no voy a hablar" 🔥@RodrygoGoes sale a defender a @vinijr 💪🏻



Entrevista completa

➡ https://t.co/mOPhZvy63W pic.twitter.com/DGPdCYHeW5 — GOAL en español (@Goal_en_espanol) February 14, 2023

Entretanto, Rodrygo se refirió a la lucha por ganar LaLiga, que actualmente favorece al Barcelona que tiene una ventaja de 11 punto sobre el Real Madrid, aunque estos tienen un partido menos. El brasileño afirma que todavía tienen chance de descontar y ganarla.

“Siempre es posible, tenemos que creer hasta el final. En mi primera temporada también estábamos muchos puntos por detrás de Atlético y luego remontamos. Está muy difícil pero vamos a intentar remontar, ganar todos los partidos que quedan y ver lo qué pasa”, aseguró.

"Vamos a intentar remontar" 👍🏻



Las esperanzadoras palabras de @RodrygoGoes sobre las posibilidades del @realmadrid de salir campeón en @LaLiga 🇪🇸 pic.twitter.com/wjfxibQkKD— GOAL en español (@Goal_en_espanol) February 14, 2023

Por último, Goes fue preguntado sobre la posibilidad de que Carlo Ancelotti se convierte en el nuevo entrenado de la selección de Brasil, uno de los rumores más sonados delos últimos días. “Mi relación con Ancelotti es muy buena. Me ayuda mucho, me da muchas instrucciones. He visto que se habla de esto pero luego se ha desmentido la noticia”, opinó..

"No hablé con él de este tema pero si él va a la selección estaré muy contento. No sé porque nunca fue un seleccionador extranjero, sería una cosa nueva porque es un entrenador muy bueno pero no sé qué va a pasar", sentenció. ¿Qué opina @RodrygoGoes sobre los rumores de la posible llegada de Ancelotti a la Selección de Brasil? 👀🇧🇷



Entrevista completa

➡ https://t.co/mOPhZvy63W pic.twitter.com/rsXEJ8abDP— GOAL en español (@Goal_en_espanol) February 14, 2023

