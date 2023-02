Joao Cancelo rompe el silencio sobre la polémica con Guardiola: “Es mentira que me peleara con Pep. No me sentía importante”

Luego de toda la polémica generada entre Pep Guardiola y Joao Cancelo por la repentina salida del jugador del Manchester City al Bayern Múnich, el propio defensor portugués ha roto el silencio aclarando los rumores sobre el supuesto conflicto con el entrenador.

Cancelo, que fue titular en la victoria del conjunto bávaro 1-0 sobre el Paris Saint-Germain (PSG) en la ida de los octavos de final de la Champions, negó que hubiera tenido un confrontación con el entrenador español y afirmó que su decisión de marcharse fue en busca de más minutos.

“Es mentira que me peleara con Guardiola. No me sentía importante para el equipo en los últimos partidos y hablé con el míster para tomar una decisión. La mejor opción era marcharme, no tengo nada contra el club. Estoy agradecido porque me dieron todo y no los voy a olvidar”, expresó el portugués a ‘Movistar Liga de Campeones’.

João Cancelo, tras su debut en Champions con el @FCBayernES:



"Que me he peleado con Guardiola es completamente mentira"



"No me sentía importante en el City en los últimos partidos. Decidimos con el míster y el club que tenía que marcharme". #LaCasaDelFútbol #UCL pic.twitter.com/HDcOjDQbh7 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) February 14, 2023

En ese sentido, el internacional con la selección de Portugal se refirió al supuesto interés del Real Madrid en ficharle y aclaró que el equipo español nunca hizo un esfuerzo por contactarlo. “No recibí ninguna propuesta de ellos en enero. Si los rumores lo dicen, no lo sé. Si un club como el Madrid te quiere es un placer, también significa que estoy haciendo las cosas bien”, sentenció.

Joao Cancelo sorprendió al mundo del fútbol en enero cuando, durante los últimos días del mercado de fichajes, pidió al Manchester City que le dejara salir puesto que no sentía que fuera importante y no se sentía valorado por Guardiola.

Ante esto, el Bayern Múnich surgió como el gran afortunado al adquirir al polivalente lateral, aunque inicialmente fue en calidad de prestamo hasta junio, con opción a compra por unos $60 millones de dólares.

