Osmariel Villalobos fue eliminada de ‘La Casa de los Famosos’ y dicen que debió salir Rey Grupero

La venezolana Osmariel Villalobos fue la cuarta eliminada de ‘La Casa de los Famosos’. La salida de la modelo y presentadora de televisión causó revuelo entre los televidentes del reality show de Telemundo, pues muchos aseguran que el que debió ser eliminado esta semana es Rey Grupero.

Tras la noticia de que Villalobos fue la eliminada en las redes sociales se leyeron cientos de comentarios en contra de la decisión, que es tomada mediante votos del público.

Estos son algunos de los comentarios que dejaron los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ en la publicación de Telemundo Realities en Instagram:

“NOOOOOOOO!!!! TENÍA QUE IRSE REY!!!!!”, “Queee fraudeeeee, era el Rey que tenía que salir”, “Toca soportar una semana más al Rey Grupero y a la señora AYLIN”, “No puede serrrr!! Jure que salía el Rey!! No puede serrrrrr!! Nooo queriamos al Rey fueraaaaaaa!!!”, “Siii, fuera el Rey Grupero que de rey no tiene nada”, “El que tenía que salir era el rey grupero, no osmariel” y “REALMENTE EL QUE DEBERIA ABANDONAR LA CASA ES EL REY” son parte de las reacciones de los internautas.

El Rey Grupero, luego de ser nominado a la eliminación, le dedicó unas palabras a los televidentes para que lo salvaran de salir de la competencia. Desde el armario, el mexicano pidió apoyo para seguir en el reality show.

“Como ven que sí me nominaron ellos… Mi plan como de represente se revolvió un poco, yo estaba cumpliendo con la palabra que yo tenía. No sé qué hacer. Estoy respirando profundo, estoy tratando de relajarme. Estoy preparado para que me apoyen, otra vez les pido que me apoyen para seguir compitiendo y ahora sí competir con mi gracia, con mi carisma, y nominar a quien tengo que nominar sin ningún tipo de resentimiento”.

