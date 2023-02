Después de la cena de los viernes, Rey Grupero conquistó a Paty Navidad en La Casa de los Famosos

Muchas situaciones se dieron ayer por la noche después de la fiesta de los viernes, el público del 24/7 está muy acostumbrado a ver cómo en las horas más nocturnas Rey Grupero deleita a sus compañeras del cuarto Tierra con sus bromas, chimes e imitaciones. Y por alguna razón, ayer las cosas cambiaron, por un par de horas.

Al terminar la fiesta, en el pateo junto a la “fogata” improvisada, Arturo, Aleida, José y Paty Navidad conversaban con Rey, dejándolo ser el entretenedor del momento. Éste, ni lento ni perezoso aprovechó la oportunidad de hacer sus mejores imitaciones, entre ellas la de la misma Paty, la actriz parece que por un par de horas cayó en el encantó del youtuber.

Lamentablemente este video aún no está disponible, ya que anoche las cámaras del 24/7 sufrieron una de las mayores censuras de la temporada, ya que desde tempranas horas, ayer, poco es lo que el público pudo ver del reality.

Lo único que tenemos para compartir sobre este momento, son estas imágenes en las que se puede ver reír a rienda suelta tanto a Dania como a Arturo con las imitaciones de Rey.

Lo que sí sabemos, por otra parte, es que las votaciones han cambiado de manera rotunda, ya que mientras los números de Rey subieron anoche considerablemente, hoy las votaciones lo muestran en el último lugar. Incluso Jose y Osmariel están por encima de éste, lo cual índica que el próximo eliminado de este reality será ni más ni menos que Rey Grupero, si es que no pasa algo que sacuda los cimientos de la casa en las últimas horas, a favor de Rey. View this post on Instagram A post shared by .. (@lcdlf2_vip)

