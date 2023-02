Cecilia Galliano dice que Rulli fue un marido perfecto pero…

Aunque Cecilia Galliano bromea diciendo que no ha tenido un marido perfecto, asegura que su matrimonio con Sebastián Rulli tuvo buenos momentos, incluso afirma que al actor llegó a ser “perfecto”, por lo que fruto de su relación, nació su segundo hijo, Santiago.

“Un marido perfecto, pues la verdad no lo he tenido… ¿El marido perfecto, si fue perfecto mi marido? En su momento sí, por eso estuve casi 11 años”.

La actriz anunció al lado de Jesús Ochoa y Margarita Gralia el inicio de la gira de la obra “El Marido Perfecto”, donde explica por qué no volvería a casarse.

“Porque no creo en el matrimonio”, dice Cecilia. “¿Y por qué te casaste?”, pregunta Ochoa. “Porque en ese momento creía, ¡era más chica, señor! Con uno me fue suficiente. Creo que nunca creí en el matrimonio. No fui una niña que se ilusionara con verme vestida de blanco o casarme en la iglesia, como a muchas mujeres les sucede, que está perfecto y me encanta, pero no fue nunca mi sueño”.

Cecilia aún conserva su anillo de bodas y ya tiene claro lo que hará con él en el futuro.

“El anillo lo guardé y en algún momento, cuando Santi tenga su pareja, con mucho gusto se lo voy a dar a mi nuera, porque en su momento fue muy importante. Estuvimos muchos años juntos y creo que es un bonito detalle para la persona que elija Santi”.

La argentina admite que ya está saliendo con alguien, pero prefiere no etiquetar el estatus de esa relación.

“Yo creo que siempre estoy tranquila, contenta, bien atendida, por eso creo que siempre estoy de buen humor; pero no es necesario etiquetar si tienes novio, pareja o amante, yo creo que estoy bien, estoy contenta, con una persona que me quiere y que quiero”.

Lee más de Cecilia Galliano aquí:

Video: Cecilia Galliano se saca el sostén para subirse a la caminadora y hacer ejercicio

Mariana “La Barby” Juárez defiende a Cecilia Galliano tras acusaciones de robo

Cecilia Galliano presume su sensualidad eterna en minúsculo bikini