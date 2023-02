Khloé Kardashian enloquece Instagram mostrando sus curvas en micro bikini

Khloé Kardashian sabe perfectamente que tiene enloquecidos a los 294 millones de fans de Instagram que siempre están pendientes de otra de los particulares posteos que realiza.

En una de las últimas publicaciones que la hermana de Kim Kardashian compartió en la famosa red social, aprovechó para mostrar sus tremendas curvas posando de pie y de manera sensual, enfundada con un micro bikini color gris que puso a suspirar a más de uno debido a que el bañador es tipo hilo dental.

Como era de esperase, las postales de la socialité de inmediato comenzaron a recibir toda clase de buenos comentarios hacia su figura.

“Cuerpazo maravilloso 🔥🔥”, “¡Sí! ¡Una Kardashian con celulitis! ¡Me encanta esta versión más natural de ti Koko! ❤️ ❤️” y “Me encanta lo natural y sin editar que se ve esto. Te ves preciosa”, son algunos de los elogios que le dejaron a Khloé.

Previamente, Khloé Kardashian ya había acaparado reflectores en Instagram gracias a un ajustado enterizo animal print con el que dejó en claro, que al igual que el resto de sus famosas hermanas, ella también tiene lo suyo para presumir y conquistar. View this post on Instagram A post shared by Khloé Kardashian (@khloekardashian)

