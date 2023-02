Melissa Vallencilla revela cómo fue el día que conoció a Anuel AA y cómo ignoró su embarazo

Melissa Vallencilla, la mujer que ha estado en la pantalla de todos los programas más importantes de Telemundo gracias a su entrevista con Quique Usales, es la madre de Gianella, que decidió romper el silencio con un objetivo claro: dejarle saber a Anuel AA que no le quitará el apellido de éste a su hija. Que está decidida a perder la manutención que éste le hace llegar mes a mes a través de su propio padre -el abuelo de la menor- con tal de que su hija sepa quien en su papá biológico.

También asegura que ella espera que éste se acerque a Gianella, que la conozca, que la acepte e inicie una relación de padre e hija con la menor.

En esta entrevista de Usales, descubrimos que Melissa y Anuel se conocieron en el año 2021, en una fiesta, un amigo en común los presentó; luego, siguieron la fiesta juntos y en privado. Esa noche estuvieron juntos y Melissa asegura que Anuel tuvo intimidad con ella sin protección, porque así lo quiso él. Ella no se opuso, ya que según ésta, planificaba. Meses después descubrió su embarazo.

Al recordar los inicios de su embarazo, Vallencilla rebobina junto a Quique, que mientras ella pensaba que estaba en ese período de “nos estamos conociendo” con AA, éste se encontraba en República Dominicana con Yailin La Más Viral, dando los pasos definitivos para la consagración de su relación con la joven cantante, con quien terminó casándose.

Sobre su embarazo

Ella lo llamaba y le envía mensajes, pero éste ya no le respondía, por eso tuvo que buscar al amigo que los presentó, para que éste la ayudara a contactar de nuevo con Anuel. Una vez retomado el contacto, éste le pidió que viajara a Miami para poder encontrarse y conversar. “Él me gustaba mucho”, dice Melissa, que asegura que le dolió verlo y saberlo con otra.

Ya en Miami, llegó al encuentro esperando verse con Anuel, pero éste envió a un familiar para hablar sobre pruebas de embarazo y un test de ADN. El cantante quería que ésta se hiciera una prueba que se realiza cuando la madre aún está embarazada para comprobar su paternidad antes de que el bebé naciera.

La prueba como tal se hizo, ¡Anuel AA es el papá de Gianella!, una niña que llegó al mundo en el mes de julio del año 2022, días después de su nacimiento el reguetonero contrajo nupcias con Yailin La Más Viral. La suerte estaba echada y meses después Yailin confirmó su propio embarazo. Éste aseguró que ella tendría a su primera hija. Esto enfureció a Melissa, ya que para ese momento Anuel sabía que él ya era padre de una niña de nombre Gianella, que actualmente tiene siete meses de nacida.

Vale agregar que Anuel no ha sido un padre presente en la vida de Gianella. No estuvo en el proceso de embarazo de Melissa, siempre trató con ella por medio de algún miembro de su familia o equipo de trabajo y ahora que la pequeña ya es parte de este mundo, él tampoco ha hecho nada por acercarse a conocerla. View this post on Instagram A post shared by Hoy Día (@hoydia)

