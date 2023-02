Daniel Elbittar le pide a Sabrina Seara renovar sus votos

Aunque ya pasó el Día de San Valentín, varias parejas de famosos aún siguen demostrándose el gran amor que se tienen y entre ellas se encuentran Daniel Elbittar y Sabrina Seara, quienes llevan juntos casi diez años.

Fue el actor quien mediante su cuenta de Instagram compartió un video y le dedicó un emotivo mensaje a su amada en el que le agradece todos los momentos que han pasado juntos y la bella familia que han formado junto a sus dos hijos, pero lo que la actriz jamás imaginó es que le pidieran reafirmar su compromiso amoroso.

“Wow, ya han pasado tantos años y tenemos una familia hermosa. Te amo con todo mi corazón, hemos podido superar grandes obstáculos, aprender y seguir construyendo sueños juntos. Como te dije empezando, si quieres caminar juntos agarrados de la mano y cumplir todos nuestros sueños, aquí estoy para ti y hoy renuevo esa propuesta que te hice. ¿La aceptas?”, escribió Daniel.

Como era de esperarse, la respuesta de Sabrina llegó a los pocos minutos y señaló “No seas loco chico, ¿por qué me has hecho llorar de esta manera? Y claro que sí acepto, si bien no ha sido fácil, seguimos dando lo mejor de nosotros. Te amo esposo bello”.

