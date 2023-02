Jorge Messi: “No creo que Leo vuelva al Barcelona”

Luego de la partida de Lionel Messi del FC Barcelona, muchos han sido los rumores sobre su regreso al conjunto catalán. Sin embargo, en los últimos días los familiares del jugador han considerado poco probable que el argentino vuelva a vestir la camiseta azulgrana.

Jorge Messi, padre del astro argentino, Lionel Messi, aseguró este jueves que es muy difícil que el delantero del París Saint-Germain (PSG) vuelva a jugar en el Barcelona.

El papá del campeón mundial considera que de momento “no se dan las condiciones” para que sea una realidad su fichaje.

JORGE MESSI después de la reunión con el PSG ha viajado a Barcelona, acaba de llegar hace unos minutos al aeropuerto del Prat pic.twitter.com/yPBVzAAnpE — Gerard Romero (@gerardromero) February 15, 2023

Jorge Messi fue increpado por los periodistas en el Aeropuerto Josep Tarradelas-El Prat, y declaró la imposibilidad de que el argentino regrese al equipo.

“No creo que vuelva. No se dan las condiciones”. Además, dejó claro que no se ha hablado con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, sobre el regreso del jugador.

