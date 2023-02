Kanye West acude a la policía para denunciar a unos paparazzi que lo persiguieron y retaron a pelear

Aunque Kanye West lleva algún tiempo sin llamar la atención del público, ahora el ex esposo de Kim Kardashian reapareció para denunciar a unos paparazzi que lo persiguen y que lo retan a pelear.

El intérprete de “Can’t Tell Me Nothing” acudió a una oficina policial del estado de Los Ángeles para levantar una denuncia por invasión a la privacidad. El rapero relató que hace unas semanas tuvo una discusión con algunos paparazzi porque no lo dejan de seguir a todos lados que va, pero al establecer conversación con ellos de inmediato lo retaron a pelear.

Kanye West prefirió no hacer caso y acudió a la fiscalía en compañía de sus amigos que vieron los hechos.

Hace un mes se dio a conocer que el intérprete de “Flashing Lights” está siendo investigado por las autoridades de California por quitarle y aventar el teléfono de una mujer, según informó TMZ.

Hasta el momento el rapero no se ha pronunciado al respecto.

TE PUEDE INTERESAR:

–BBC realizará un documental y un podcast sobre Kanye West

–Kanye West hace un “Bad Bunny” y es investigado por lanzar el celular de una mujer que lo estaba grabando