BBC realizará un documental y un podcast sobre Kanye West

La obra y vida de Kanye West será llevada a un documental y a un podcast de ocho capítulos que será producido por la BBC.

El medio Deadline informó que el proyecto se llamará ‘We Need to Talk About Kanye’, y será producido por el periodista Mobeen Azhar, ganador de un premio BAFTA, quién también produjo el documental de Britney Spears sobre el proceso de la tutela.

En los últimos meses el ex esposo de Kim Kardashian ha estado en el ojo del huracán por comentarios antisemitas, lo que provocó que marcas como Adidas y Balenciaga terminaran su relación con West.

El podcast que constará de ocho episodios se llamará ‘We Need to Talk About Kanye’ y mostrará desde su infancia hasta cómo es su vida el día de hoy.

‘We Need to Talk About Kanye’ llegará a través de la plataforma BBC Two, aún no se cuenta con una fecha de estreno.

Hace unas semanas se dio a conocer que el rapero contrajo matrimonio con Bianca Censori de 27 años, esto se produce a solo tres meses de su divorcio oficial de Kim Kardashian, según TMZ.

